ABD'de başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor (2) - NEW
07.11.2020 22:19 | Son Güncelleme: 07.11.2020 22:25
Times Meydanı'ndaki kutlamalardan görüntüler NEW YORK - ABD'de başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor.
Times Meydanı'ndaki kutlamalardan görüntüler NEW YORK - ABD'de başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol