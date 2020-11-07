ABD'de başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor (2) - NEW
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ABD'de başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor (2) - NEW

07.11.2020 22:19 | Son Güncelleme: 07.11.2020 22:25

Times Meydanı'ndaki kutlamalardan görüntüler NEW YORK - ABD'de başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor.

Times Meydanı'ndaki kutlamalardan görüntüler NEW YORK - ABD'de başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor. (2)

ABD'de başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor (2) - NEW
ABD'de başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor (2) - NEW
ABD'de başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor (2) - NEW
ABD'de başkanlık seçimini Biden'ın kazanmasının ardından Times Meydanı'nda kutlamalar yapılıyor (2) - NEW

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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