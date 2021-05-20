ABD'de ayı saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü
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ABD'de ayı saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü

ABD'de ayı saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

ABD'nin Alaska eyaletinde araştırma yapmak için tek başına ormana giden Allen Minish ayı saldırısına uğradı.

ABD'nin Alaska eyaletinde araştırma yapmak için tek başına ormana giden Allen Minish ayı saldırısına uğradı.

Olay, 61 yaşındaki Minish'in Gulkana bölgesine yakın ormanlık alanda araştırma yaptığı sırada meydana geldi.

Minish, kendisinden yaklaşık 10 metre uzaklıkta 300 kiloluk bir ayı ile tesadüfen göz göze geldiğini belirtti.

Ağaçların arasından kaçmaya çalıştığını ancak başarısız olduğunu anlatan Minish, elindeki ölçme çubuğunun sivri ucunu ayıya doğru yönettiğini söyledi.

Ayının saldırıya geçerek kendisini savurduğunu ve kafasını ısırdığını kaydeden Minish, ayının bölgeden uzaklaştığını fark ettikten sonra 911'i arayarak yardım istediğini anlattı.

Minish o anları, "Gözlerime ve GPS cihazına başımdan aldığım yaralar nedeniyle kan dolduğu için kanları silmeye çalışarak koordinatları verebildim." sözleriyle anlattı.

Minish, kurtarma ekiplerini beklediği süreçte kanamayı durdurmak için tişörtünü çıkarıp kafasına sardığını söyledi.

Sağlık yetkilileri, hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğunu belirtti.

Saldırının 10 saniyeden az sürdüğünü ve yaşadığı olaydan ders aldığını söyleyen Minish, "Yanımda biri olmalıydı." dedi.

Minish, Alaska'da ayılar tarafından saldırıya uğrayan 6. kişi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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