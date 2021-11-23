ABD, acil durum rezervinden 50 milyon varil petrolü kullanıma sunacak - Haberler Ekonomi
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ABD, acil durum rezervinden 50 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
ABD, acil durum rezervinden 50 milyon varil petrolü kullanıma sunacak

ABD yönetiminin, yüksek petrol fiyatlarına karşı stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağı bildirildi.

ABD yönetiminin, yüksek petrol fiyatlarına karşı stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın fiyatları düşürmek ve arz eksikliğini gidermek için elindeki her aracı kullandığı ifade edildi.

Açıklamada, Biden'ın yükselen fiyatları düşürmek, arz ve talep arasındaki uyuşmazlığı gidermek için stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil petrolün kullanıma sunulacağını duyuracağı aktarıldı.

Biden'ın arz eksikliğini gidermek için diğer ülkelerle birlikte çalıştığına işaret edilen açıklamada, kararın Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer büyük enerji tüketen ülkelerle paralel alındığı kaydedildi.

Son birkaç hafta içinde bu çalışmayla ilgili raporların kamuoyuna açıklanmasıyla petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 düştüğünün belirtildiği açıklamada, Biden'ın gerekirse ek önlem almaya ve yeterli arzı sürdürmek için dünyanın geri kalanıyla koordinasyon içinde çalışmak için tüm yetkileri kullanmaya hazır olduğu ifade edildi.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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