AB, Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek sağladı - Haberler

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AB, Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek sağladı

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Avrupa Birliği, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna için kesenin ağzını açtı. AB, işgale karşı direnen ülkeye 300 milyon euro destek sağladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için acil biçimde makro finansal destek sağlandığını bildirdi. Savaşın, Ukrayna halkı üzerine acımasız askeri ve ekonomik baskı uyguladığına dikkati çeken von der Leyen, Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtti.

"DAHA FAZLASI GELECEK"

Von der Leyen, "Ukrayna'ya bugün 300 milyon euro acil makro finansal destek sağladık. Bu, 1,2 milyar euroluk paketin ilk ödemesiydi. Yani daha fazlası gelecek." ifadelerini kullandı.

PAKET ÖNCEDEN ONAYLANMIŞTI

Söz konusu paket, daha önce üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmıştı. AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor. AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, 112, Dünya, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (1)

Abdullah Atik:

Putin insanların hayallerini yok ettin evlatların ailelerin huzurunu bozdun tez zamanda kanınla boğolursun inşalah ..

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