AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı
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AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı

21.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:10

Avrupa Birliği, Fiat Chrysler Automobiles ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA Groupe arasındaki 38 milyar dolarlık birleşmeyi, koşullu olarak onayladı. Birleşme sürecinin tamamlanmasıyla, iki şirket dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisini oluşturmuş olacak.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ABD ve İtalyan ortaklığındaki Fiat Chrysler Automobiles (FCA)ile Fransız PSA'nın birleşme teklifine yönelik rekabet soruşturmasının tamamlandığı bildirildi.2 firmanın Avrupa'da büyük ölçekli üretim yaptıkları anımsatılan açıklamada, birleşme ile dünyanın 4'üncü büyük otomobil grubu "Stellantis"in kurulacağı aktarıldı.

"REKABETE OLUMSUZ ETKİSİ OLMAYACAK"

Açıklamada, özellikle hafif ticari araçlarda bu grupların Avrupa piyasalarında lider konumlarda olduğu hatırlatılarak, birleşmeye onay için firmaların Toyota için tesislerinde hafif ticari araç üretimini sürdürme, araç bakım ve tamir ağlarını rakiplerinin araçlarına açma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu taahhütlerin yerine getirilmesi ile Avrupa piyasalarında rekabetin sağlanacağına işaret edilen açıklamada, satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karar alındığı belirtildi.

GEÇEN YIL ARALIK AYINDA ANLAŞMIŞLARDI

FCA ve PSA grupları, geçen yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşmıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde Komisyon, birleşmeleri engelleyebiliyor.

AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı
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