AB'den koronavirüse karşı 37 milyar euroluk destek paketi
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin koronavirüs salgını ile mücadele etmek için hazırladığı önlem paketinde 37 milyar euroluk bir yatırım destek paketinin de olacağını açıkladı.
13.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:08
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin koronavirüs salgını ile mücadele etmek için hazırladığı önlem paketinde 37 milyar euroluk bir yatırım destek paketinin de olacağını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com