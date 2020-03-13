AB'den koronavirüse karşı 37 milyar euroluk destek paketi Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin koronavirüs salgını ile mücadele etmek için hazırladığı önlem paketinde 37 milyar euroluk bir yatırım destek paketinin de olacağını açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin koronavirüs salgını ile mücadele etmek için hazırladığı önlem paketinde 37 milyar euroluk bir yatırım destek paketinin de olacağını açıkladı. Kaynak: Dunya.com