AB'den İngiltere'ye Brexit tepkisi

20.08.2019 15:29

AB Konseyi Başkanı Tusk, Johnson'ın, Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesinin" kaldırılmasına yönelik teklifine ilişkin, "Tedbir maddesine karşı çıkanlar ve gerçekçi bir alternatif sunmayanlar, kabul etmek istemeseler de (iki İrlanda arasında) tekrar sınır inşa etme taraftarı olanlardır." dedi.