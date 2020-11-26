AB'den eşdeğer ilacı geciktiren firmalara ceza
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AB'den eşdeğer ilacı geciktiren firmalara ceza

26.11.2020 15:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:38
AB'den eşdeğer ilacı geciktiren firmalara ceza

Avrupa Birliği (AB), ilaç firmaları Teva ve Cephalon'a "daha uygun fiyatlı eşdeğer ilacın piyasaya çıkmasını geciktirdikleri" için 60,5 milyon avro para cezası kesti.

Avrupa Birliği (AB), ilaç firmaları Teva ve Cephalon'a "daha uygun fiyatlı eşdeğer ilacın piyasaya çıkmasını geciktirdikleri" için 60,5 milyon avro para cezası kesti.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Brüksel'de, rekabet soruşturmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Vestager, ilaç şirketlerinin rakiplerini satın alarak ucuz ilaçların piyasaya girişini engellemelerinin yasa dışı olduğuna dikkati çekti.

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Teva ve Cephalon'un patent süresi dolmuş bir ilacın eşdeğerinin üretimini geciktirecek biçimde hareket ettiklerini belirten Vestager, bu uygulama nedeniyle hastaların ve sağlık sistemlerinin uygun fiyatlı ilaçlardan mahrum kaldığını vurguladı.

Vestager, Teva ve Cephalon'a narkolepsi ve bazı uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan Modafinil ilacının patent süresi dolduktan sonra eşdeğerinin piyasaya girişini bir kaç yıl geciktirdikleri gerekçesiyle 60,5 milyon avro para cezası verdiklerini ifade etti.

"Muadil" olarak da adlandırılan eşdeğer ilaçlar, referans ilaçların yasal koruma sürelerinin bitiminden sonra aynı özelliklere sahip biçimde sunulan ürünlerdir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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