Vitor Pereira için 'Küçük aklıyla' ifadesini kullanan A Spor yorumcusuna taraftar ateş püskürdü - Haberler Spor
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Vitor Pereira için "Küçük aklıyla" ifadesini kullanan A Spor yorumcusuna taraftar ateş püskürdü

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 yendiği maçın ardından A Spor ekranlarında yayınlanan Spor Gündemi programında karşılaşmayı yorumlayan Ümit Aktan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira için "Küçük aklıyla" ifadesini kullandı. Aktan'ın bu sözleri Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira hakkında tepki çeken ifadeler kullandı.

MESUT ÖZİL'İ SON DAKİKALARDA OYUNA ALMASI ELEŞTİRİLDİ

Kanalda yayınlanan Spor Gündemi programında Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maçta sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Pereira'yı Mesut Özil'i 86. dakikada oyuna sokması nedeniyle eleştirdi.

"KÜÇÜK AKLIYLA" İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Haldun Domaç "Mesut Özil 86'da girmez" dedi. Sunucu "Orada bir restleşme mi var?" diye sorunca araya giren eski spor spikerlerinden A Spor yorumcusu Ümit Aktan da Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira için "Elini sıkmamasını cezalandırdı bence küçük aklıyla" ifadesi kullandı. Aktan'ın bu ifadesi Fenerbahçelilerin tepkisini çekti ve yorumcunun özür dilemesi istendi.

İşte o tepkilerden bazıları:

A Spor yorumcusu, Vitor Pereira için 'küçük aklıyla' ifadesini kullandı, taraftar ayaklandı

A Spor yorumcusu, Vitor Pereira için 'küçük aklıyla' ifadesini kullandı, taraftar ayaklandı

A Spor yorumcusu, Vitor Pereira için 'küçük aklıyla' ifadesini kullandı, taraftar ayaklandı

A Spor yorumcusu, Vitor Pereira için 'küçük aklıyla' ifadesini kullandı, taraftar ayaklandı

A Spor yorumcusu, Vitor Pereira için 'küçük aklıyla' ifadesini kullandı, taraftar ayaklandı

A Spor yorumcusu, Vitor Pereira için 'küçük aklıyla' ifadesini kullandı, taraftar ayaklandı

Vitor Pereira için
Haberler.com - Spor Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Vitor Pereira için 'Küçük aklıyla' ifadesini kullanan A Spor yorumcusuna taraftar ateş püskürdü - Haberler Spor
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