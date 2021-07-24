A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı'nın "At hırsızları" sözlerine Başakşehir'den sert tepki: Kendisine iade ediyoruz

Sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta yorumculuk yapan Selahattin Kınalı'nın "At hırsızları" yorumu maçın önüne geçmişti. Tepki çeken sözlerin ardından ardından Başakşehir cephesinden sert bir açıklama geldi. Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Selahattin Kınalı'nın futbolcumuz Muhammet Demir hakkında söylediği çirkin sözleri kınıyor ve kendisine iade ediyoruz. A Spor kanalının da bu kişi hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz" denildi.

Futbol yorumcusu Selahattin Kınalı, A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan Trabzonspor-Başakşehir hazırlık maçının ilk yarısında yaptığı yorumlarla, sosyal medyada tepki topladı.

MAÇIN SPİKERİ MÜDAHALE ETTİ

Maç sırasında İtalya Milli Takımı'nın savunmacısı Giorgio Chiellini'den bahseden maç spikeri Cüneyt Şen'e yanıt veren Selahattin Kınalı, "O da müthiş bir adam. Aslen Trabzon Gugudalıdır. At hırsızlarının olduğu bir yer var bizde. Bizim köye de çok yakın" ifadelerini kullanmıştı. Spiker Şen, Kınalı'nın sözlerinin yanlış anlaşılabileceği konusunda uyarıda bulunsa da, yaptığı yorumu savunan Kınalı, "Ben de oralıyım ne fark eder. İronidir, kendine güvenen insanlar esprilerden rahatsız olmaz" demişti.

"MUHAMMET DE ORALIDIR"

Daha sonra Başakşehirli futbolcu Muhammet Demir için "Az önce at hırsızlarından bahsettik ya, Muhammet de oralıdır" diyen Selahattin Kınalı, tepki çekmişti. Yine Kınalı'ya müdahale eden Cüneyt Şen, "İsterseniz demeyelim, sosyal medyada tepki var. Yanlış anlaşılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"FUTBOL ERKEK OYUNU"

Maçın ilk dakikalarında ise Tolga Ciğerci'nin sert faulleri sonrası "Futbol erkek oyunudur. Tabii sert olacak" yorumu yapmıştı.

BAŞAKŞEHİR: ÇİRKİN SÖZLERİ KINIYORUZ

Yaşananların ardından bir açıklama yayınlayan Başakşehir Kulübü, "Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor ile oynadığımız hazırlık maçını A Spor kanalında yorumlayan Selahattin Kınalı'nın futbolcumuz Muhammet Demir hakkında söylediği çirkin sözleri kınıyor ve kendisine iade ediyoruz. A Spor kanalının da bu kişi hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.