A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı'nın "At hırsızları" sözlerine Başakşehir'den sert tepki: Kendisine iade ediyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı'nın "At hırsızları" sözlerine Başakşehir'den sert tepki: Kendisine iade ediyoruz

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı'nın 'At hırsızları' sözlerine Başakşehir'den sert tepki: Kendisine iade ediyoruz
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Spor

Sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta yorumculuk yapan Selahattin Kınalı'nın "At hırsızları" yorumu maçın önüne geçmişti. Tepki çeken sözlerin ardından ardından Başakşehir cephesinden sert bir açıklama geldi. Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Selahattin Kınalı'nın futbolcumuz Muhammet Demir hakkında söylediği çirkin sözleri kınıyor ve kendisine iade ediyoruz. A Spor kanalının da bu kişi hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz" denildi.

Futbol yorumcusu Selahattin Kınalı, A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan Trabzonspor-Başakşehir hazırlık maçının ilk yarısında yaptığı yorumlarla, sosyal medyada tepki topladı.

MAÇIN SPİKERİ MÜDAHALE ETTİ

Maç sırasında İtalya Milli Takımı'nın savunmacısı Giorgio Chiellini'den bahseden maç spikeri Cüneyt Şen'e yanıt veren Selahattin Kınalı, "O da müthiş bir adam. Aslen Trabzon Gugudalıdır. At hırsızlarının olduğu bir yer var bizde. Bizim köye de çok yakın" ifadelerini kullanmıştı. Spiker Şen, Kınalı'nın sözlerinin yanlış anlaşılabileceği konusunda uyarıda bulunsa da, yaptığı yorumu savunan Kınalı, "Ben de oralıyım ne fark eder. İronidir, kendine güvenen insanlar esprilerden rahatsız olmaz" demişti.

"MUHAMMET DE ORALIDIR"

Daha sonra Başakşehirli futbolcu Muhammet Demir için "Az önce at hırsızlarından bahsettik ya, Muhammet de oralıdır" diyen Selahattin Kınalı, tepki çekmişti. Yine Kınalı'ya müdahale eden Cüneyt Şen, "İsterseniz demeyelim, sosyal medyada tepki var. Yanlış anlaşılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"FUTBOL ERKEK OYUNU"

Maçın ilk dakikalarında ise Tolga Ciğerci'nin sert faulleri sonrası "Futbol erkek oyunudur. Tabii sert olacak" yorumu yapmıştı.

BAŞAKŞEHİR: ÇİRKİN SÖZLERİ KINIYORUZ

Yaşananların ardından bir açıklama yayınlayan Başakşehir Kulübü, "Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor ile oynadığımız hazırlık maçını A Spor kanalında yorumlayan Selahattin Kınalı'nın futbolcumuz Muhammet Demir hakkında söylediği çirkin sözleri kınıyor ve kendisine iade ediyoruz. A Spor kanalının da bu kişi hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı'nın 'At hırsızları' yorumuna Başakşehir'den sert tepki: Kendisine iade ediyoruz
Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için 'At hırsızları' diyen A Spor yorumcusu tepki çekti
Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için "At hırsızları" diyen A Spor yorumcusu tepki çekti
Olay imza töreni! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti
Olay imza töreni! Ahmet Ağaoğlu yabancı kuralını hatırlatınca İsmail Köybaşı buz kesti
Servet Uzun
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Gülşen Ahmet Kural Acun Ilıcalı Kadir Doğulu
Spor Muslera Can Bartu Burak Elmas Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı'nın "At hırsızları" sözlerine Başakşehir'den sert tepki: Kendisine iade ediyoruz - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 23:51:34. #1.16#

title