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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı küme düşmenin kaldırılması ve yabancı kuralının ötelenmesi kararlarına itiraz ettiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının bu konuda bir açıklama yapması bekleniyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti
30.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:28

Türkiye'de 2020/21 sezonu için alınan küme düşmeme ve yabancı kuralının 1 yıl ertelenme kararına tepkiler sürüyor. Bursaspor ve Akhisarspor'un itirazlarından sonra bir tepki de A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'den geldi. Deneyimli çalıştırıcının 21 takımlı lig formasyonuna sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

TFF Yönetim Kurulu toplantısı öncesindeki yemekte yer alan A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım sayısının artmasına, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı sayısının ötelenmesine itiraz etti.

GEREKÇELERİNİ ANLATTI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere toplantıda bulunan herkese gerekçelerini anlatan Güneş, lig planlaması için federasyonu zorlayan kulüplerin turnuva yapacaklarına dikkat çekti ve kendileriyle çeliştiklerini dile getirdi.

AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Şenol Güneş, 21 takımlı Süper Lig'in Türk futboluna katkı sağlamayacağını düşündüğünü söyledi. Güneş'in bu konuda açıklama yapması bekleniyor.

(Milliyet)

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