A Milli Takım otobüsü camına 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı

A Milli Takım'ın kaldığı otelin önündeki takım otobüsüne asılan bir yazı sosyal medyada çok konuşuldu. Takım otobüsünün üzerine 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' notuyla bir kağıt bırakıldı. Güneş'in Milli Takım'da Fenerbahçe ve Galatasaray futbolcularına karşı adaletli olmadığı şeklinde sosyal medyada yoğun eleştiri var.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, şu anda gündemin bir numarası ancak bu olumsuz anlamda. Güneş'in EURO 2020'ye götürdüğü kadro, şampiyonada çıkardığı ilk 11'ler ve oyuncu değişiklikleri Türk futbolseverlerden büyük eleştiri aldı. Güneş'e basının büyük bölümü de tepki gösteriyor.

MAÇA KAOSLA GİDİLDİ

İsviçre maçından önce antrenmanda yaşanan kavganın ardından otobüse bırakılan not, havanın nasıl geçeceğiyle ilgili bir işaretti. Şenol Güneş için bırakılan kağıtta, 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' yazıyordu. Bu not, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Güneş'in Fenerbahçeli ve Galatasaraylı futbolculara karşı adaletli olmadığına yönelik taraftarlardan eleştiri var.