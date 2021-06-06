'Asistimi gördün mü?' diyen Yusuf Yazıcı sosyal medyayı yıktı

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Almanya kampındaki antrenmanlarda Yusuf Yazıcı'nın eğlenceli anları Milli Takımlar sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yazıcı'nın kameraya, "Asistimi gördün mü?" dediği anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.

A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde çalışmalarını Almanya kampında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü. Yusuf Yazıcı'nın idmandaki renkli anları ise sosyal medyaya damga vurdu.

"VAR'A GİDELİM LÜTFEN"

Antrenmanda gerçekleşen bir pozisyonun faul olduğunu belirten Yusuf Yazıcı, arkadaşlarını ve hocasını ikna ederken kameranın kendisini çektiği esnada ''Asistimi gördün mü?'' dedi. Milli Takımlar, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yusuf Yazıcı da Milli Takımlar'ın paylaşımını ''VAR'a gidelim lütfen.'' notuyla alıntıladı.