Rakibimiz Hollanda'nın hocası Van Gaal yürüyemez hale geldi! Maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek - Haberler Spor
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Rakibimiz Hollanda'nın hocası Van Gaal yürüyemez hale geldi! Maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek

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Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis Van Gaal, bisikletten düştü, yürüyemez hale geldi. Bugünkü antrenmanı golf aracıyla takip etti. Van Gaal, Norveç maçını tekerlekli sandalyede izleyecek.

2022 Dünya Kupası yolundaki A Milli Takımımız'ın grubunda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Hollanda Milli Takımı'nda sakatlık geçiren futbolcu değil hoca oldu. Van Gaal, bisikletten düşüp yürüyemez hale geldi.

A Milli Takım'ın rakibi Hollanda'nın hocası Van Gaal bisikletten düştü, yürüyemez hale geldi

SANDALYEDE OLACAK

Van Gaal, Norveç maçının antrenmanını golf arabasıyla takip etti. Norveç karşılaşmasında tekerlekli sandalyade olacak. Öte yandan rakibimiz Karadağ'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı, takımın yıldızı Jovetic sakat.

A Milli Takım'ın rakibi Hollanda'nın hocası Van Gaal bisikletten düştü, yürüyemez hale geldi

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