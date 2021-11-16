A Milli Takım'ın Karadağ karşısındaki ilk 11'i belli oldu.
A Milli Takım'ın Karadağ karşısındaki ilk 11'i belli oldu.
A Milli Takım'ın Karadağ karşısındaki ilk 11'i belli oldu. Milliler maça şu kadroyla çıkacak: Uğurcan - Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Caner Erkin - Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu -Burak Yılmaz. - İSTANBUL
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet