A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip

A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı. Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı Milli Takımlar sosyal medya hesabından, "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar!" notuyla paylaşıldı.