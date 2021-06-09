A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı. Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı Milli Takımlar sosyal medya hesabından, "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar!" notuyla paylaşıldı.
EURO 2020'nin açılış maçında Milli Takım, cuma günü İtalya'yla karşılaşacak. Dev maç öncesinde Milli Takımlar sosyal medya hesabı resmi turnuva şarkımızı yayınladı.
"TARİH YAZACAK BİZİM ÇOCUKLAR"
Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı, "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar" notuyla paylaşılırken kısa sürede binlerce beğeni aldı.