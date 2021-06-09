A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı. Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı Milli Takımlar sosyal medya hesabından, "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar!" notuyla paylaşıldı.

EURO 2020'nin açılış maçında Milli Takım, cuma günü İtalya'yla karşılaşacak. Dev maç öncesinde Milli Takımlar sosyal medya hesabı resmi turnuva şarkımızı yayınladı.

"TARİH YAZACAK BİZİM ÇOCUKLAR"

Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun seslendirdiği şarkı, "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar" notuyla paylaşılırken kısa sürede binlerce beğeni aldı.

A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Beren Saat Seda Sayan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısına beğeni yağıyor! İşte o klip - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:50:31. #1.16#

title