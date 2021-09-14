A Milli Takım'ın başına Stefan Kuntz'un geçmesi an meselesi! Alman hoca, İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor - Haberler Spor
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A Milli Takım'ın başına Stefan Kuntz'un geçmesi an meselesi! Alman hoca, İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
A Milli Takım'ın başına Stefan Kuntz'un geçmesi an meselesi! Alman hoca, İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor

Alman hoca Stefan Kuntz'un, A Milli Takım'la prensip anlaşmasına varması sonrası mayıs ayında verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Kuntz yaptığı açıklamada, "Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım" ifadelerini kullanmıştı.

A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Stefan Kuntz'un getirilmesi an meselesi. Son görüşmeleri gerçekleştirmek İstanbul'a gelen Alman hocanın geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'A BAŞARILAR DİLEDİ

Hürriyet'in haberine göre; 1995-96 sezonunda Beşiktaş forması giyen Almanya Ümit Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz, geçtiğimiz Mayıs ayında verdiği röportajda eski takımına şampiyonluk yolunda başarılar dilemiş ve İstiklal Marşı hakkında anlamlı ifadeler kullanmıştı.

"HER MAÇTAN ÖNCE İSTİKLAL MARŞI'NIN SÖYLENDİĞİNİ FARK ETTİM"

Aradan yıllar geçmesine rağmen hatırladığı Türkçe kelimeler olduğunu söyleyen Kuntz, "Bir restoranda 'Tee istiyor musun' dendiğini hatırlıyorum. Bunun bir çay istediğim anlamına geldiğini hatırlıyorum. Tabii sahada kullanılan 'oyna', 'çabuk', 'yavaş' gibi kelimeleri hatırlıyorum. Elbette bunlar nispeten çabuk öğrendiğiniz kelimelerdi. Her maçtan önce İstiklal Marşı'nın söylendiğini fark ettim. Arkadaşlarıma eşlik edebilmek için Türk milli marşının ilk satırlarını ezberledim. Bunu Türk misafirperverliğinden memnun olduğumu göstermek için yapmıştım." ifadelerini kullanmıştı.

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Ali Gülhan
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Haber: A Milli Takım'ın başına Stefan Kuntz'un geçmesi an meselesi! Alman hoca, İstiklal Marşı'nı ezbere biliyor - Haberler Spor
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