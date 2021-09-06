A Milli Takım, Hollanda'nın konuğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Takım, Hollanda'nın konuğu

A Milli Takım, Hollanda'nın konuğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın Hollanda'ya konuk olacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu altıncı maçında yarın Hollanda'ya konuk olacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu altıncı maçında A Milli Futbol Takımı, yarın Hollanda ile karşılaşacak. Johan Cruijff Arena'da oynanacak ve 21.45'te başlayacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Kırmızı-beyazlılar, grubun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup etmişti.

598. KARŞILAŞMA

Ay-yıldızlı ekip, Hollanda mücadelesiyle birlikte tarihinde 598. maçına çıkacak. Milliler, geride kalan 597 karşılaşmada 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi elde etti. Söz konusu müsabakalarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 795 gol atan A Milli Takım, kalesinde ise 853 gol gördü.

GÜNEŞ İLE 59. RESMİ MÜSABAKA

Kırmızı-beyazlı takım, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 59. resmi maçına çıkacak. Geride kalan 58 mücadelede 31 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 14 beraberlik elde edildi. Söz konusu karşılaşmalarda Milli Takım, 102 gol atıp ağlarında 58 gole engel olamadı.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Derya Yanık Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Derya Baykal Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
A Milli Takım, Hollanda'nın konuğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 11:22:28. #1.15#

title