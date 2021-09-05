A Milli Takım Hollanda maçı hazırlıklarına başladı
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A Milli Takım Hollanda maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Takım Hollanda maçı hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye A Milli Futbol Takımı 7 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup eleme maçının hazırlıklarına başladı.

Türkiye A Milli Futbol  Takımı 7 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup eleme maçının hazırlıklarına başladı.

Amsterdam'daki SV Rap kulübünün tesislerindeki antrenman yürüyüş ile başladı. Çalışma takım halinde yapılan koşu ve yenileme çalışması ile sona erdi. Kampa katılan Ozan Tufan da antrenmanda yer aldı.

Milli takım antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem ve A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Hollanda maçı öncesindeki son çalışma ise, 21.00'de bu statta gerçekleştirilecek.


- Amsterdam
A Milli Takım Hollanda maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım Hollanda maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım Hollanda maçı hazırlıklarına başladı
A Milli Takım Hollanda maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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