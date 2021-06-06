A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

- A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

- A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

BIELEFED - A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Kenan Karaman, sağ üst adelesinde oluşan sertleşme sebebiyle idmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Almanya'da devam ettiriyor. Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında bulunan Hotel Klosterpforte'de konaklayan ay-yıldızlılar, antrenmanı da buradaki sahada yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Kondisyon çalışan milliler, antrenmanın basına kapalı kısmında ise birebir şut organizasyonu ve taktik idman yaptı.

Antrenmana Kenan Karaman, sağ üst arka adelesinde oluşan sertleşme nedeniyle takımla birlikte çalışmazken, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol