A Milli Takım gol olup yağacak! Stefan Kuntz, imha planını futbolculara ezberletti - Haberler Spor
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A Milli Takım gol olup yağacak! Stefan Kuntz, imha planını futbolculara ezberletti

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Cebelitarık maçında bol gole ihtiyacı olan A Milli Takım, maça Burak ve Halil'le başlayacak. Çift forvetin arkasında ise Hakan ve Kerem. Orta alanda ise kesici olmayacak. İki hücum yönlü orta saha Berat ve Ozan oyuna yön verecek.

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda yarın Cebelitarık'a karşı önemli bir sınav verecek. Fanatik'in haberine göre; Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz, çift forvetli sistemi sahaya sürecek.

A Milli Takım, gol olup yağacak! Stefan Kuntz, imha planını futbolculara ezberletti

Galatasaray'da pas istasyonu olan Halil, Burak'ın gerisinde olacak. Halil iki yönlü pres uygulayacak. Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına koşu yapacak. Hakan kağıt üstünde kanatta olacak ama serbest rolde.

A Milli Takım, gol olup yağacak! Stefan Kuntz, imha planını futbolculara ezberletti

Orta sahada Ozan ve Berat'ın oynama ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. İkili ön alan presine katılacak. Kapalı oynayacak Cebelitarık'a karşı hücumda çok adamla oynayacağız. Ozan'ın yerinde Berkan değişikliği de görülebilir. Milli Takım, ofansif 4-4-2 dizilişiyle sahada olacak.

A Milli Takım, gol olup yağacak! Stefan Kuntz, imha planını futbolculara ezberletti

Oyunun sıkışması halinde Serdar Dursun ya da Kenan Karaman sahaya atılacak. Serdar, Halil ve Burak'ın son bölümde birlikte oynama ihtimali de yüksek.

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