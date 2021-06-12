A Milli Takım futbolcularından ve kulüplerden Eriksen'e destek
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A Milli Takım futbolcularından ve kulüplerden Eriksen'e destek

A Milli Takım futbolcularından ve kulüplerden Eriksen'e destek
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'e A Milli Takım oyuncuları ve kulüpler, mesajlarıyla destek verdi.

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'e A Milli Takım oyuncuları ve kulüpler, mesajlarıyla destek verdi.

A Milli Takımı'nın "BizimÇocuklar" adresli Twitter hesabında yer alan mesajda "Düşüncelerimiz ve dualarımız Christian Eriksen ve ailesiyle birlikte" ifadelerine yer verilirken, milli oyuncular da bu yönde paylaşımlarda bulundu.

Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Daha güçlü döneceksin" denilirken, Fenerbahçe Kulübü "Dualarımız seninle" ifadesini kullandı.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Geçmiş olsun Chris Eriksen, dualarımız seninle... Kalk ayağa" ifadelerine yer verdi.

Eriksen'in formasını giydiği İtalya'nın Inter takımıyla, Milan ekibi de Danimarkalı futbolcu için destek mesajı paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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