A Milli Takım'da yer alan Başakşehirli futbolcu koronaya yakalandı
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A Milli Takım'da yer alan Başakşehirli futbolcu koronaya yakalandı

19.11.2020 21:54 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:09
A Milli Takım'da yer alan Başakşehirli futbolcu koronaya yakalandı

Medipol Başakşehir, A Milli Takım kadrosunda bulunan bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

A Milli Takım kadrosunda bulunan Medipol Başakşehirli bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada "A Milli Takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz gün UEFA Uluslar Ligi kapsamında Macaristan'a konuk olan milliler, rakibine 2-0 yenilerek grubu sonuncu tamamlamış ve küme düşmüştü.

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