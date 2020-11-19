A Milli Takım'da yer alan Başakşehirli futbolcu koronaya yakalandı
19.11.2020 21:54 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:09
Medipol Başakşehir, A Milli Takım kadrosunda bulunan bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
A Milli Takım kadrosunda bulunan Medipol Başakşehirli bir futbolcunun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada "A Milli Takımımızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz gün UEFA Uluslar Ligi kapsamında Macaristan'a konuk olan milliler, rakibine 2-0 yenilerek grubu sonuncu tamamlamış ve küme düşmüştü.