A Milli Takım'da Ozan Kabak, Cebelitarık ve Karadağ maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ'la karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak kadrodan çıkarıldı. Milli futbolcunun viral enfeksiyon geçirmesi sebebiyle böyle bir kararın alındığı TFF tarafından açıklandı.
A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik maçlar öncesinde Ozan Kabak'tan gelen haber le sarsıldı. Viral enfeksiyon geçiren milli futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
OZAN KABAK VİRAL ENFEKSİYON GEÇİRDİ
TFF'den yapılan açıklamada, "İngiltere'nin Norwich City takımında forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, geçirmiş olduğu viral enfeksiyon sebebiyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldı." ifadesi kullanıldı.
A Milli Takım'ın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.