A Milli Takım'da sakatlık depremi! Ozan Tufan aday kadrodan çıkarıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Takım'da sakatlık depremi! Ozan Tufan aday kadrodan çıkarıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım'da bu akşam yapılan antrenmanda sağ dizinden sakatlık yaşayan Ozan Tufan, Cebelitarık maçı öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. Ay-Yıldızlı ekipte kısa süre önce de sakatlığı sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarının kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder, kamptan ayrılmıştı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçlarında Cebelitarık ve Karadağ'la karşılaşacak A Mili Takım, kritik maçlar öncesinde Ozan Tufan'ı sakatlığa kurban verdi.

CENGİZ'DEN SONRA OZAN DA KADRODAN ÇIKARILDI

Ay-Yıldızlı ekibin bu akşam yaptığı antrenmanda sağ dizinden sakatlık yaşayan Ozan Tufan, Cebelitarık maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım'da daha önce de Cengiz Ünder sakatlanarak kamptan ayrılmıştı. A Milli Takımımız, 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Milliler, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Stefan Kuntz'dan basın toplantısında muhabire sürpriz kontra: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?

Stefan Kuntz'dan basın toplantısında muhabire sürpriz kontra: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?

 A Milli Takım gol olup yağacak! İşte Stefan Kuntz'un imha planı

A Milli Takım gol olup yağacak! İşte Stefan Kuntz'un imha planı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title