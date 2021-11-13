A Milli Takım'da sakatlık depremi! Ozan Tufan aday kadrodan çıkarıldı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçlarında Cebelitarık ve Karadağ'la karşılaşacak A Mili Takım, kritik maçlar öncesinde Ozan Tufan'ı sakatlığa kurban verdi.

CENGİZ'DEN SONRA OZAN DA KADRODAN ÇIKARILDI

Ay-Yıldızlı ekibin bu akşam yaptığı antrenmanda sağ dizinden sakatlık yaşayan Ozan Tufan, Cebelitarık maçı öncesi aday kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım'da daha önce de Cengiz Ünder sakatlanarak kamptan ayrılmıştı. A Milli Takımımız, 13 Kasım Cumartesi günü Cebelitarık'ı konuk edecek. Milliler, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

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