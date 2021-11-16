A Milli Takım'a hayat vermeye devam ediyor! Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Türkiye'yi sevince boğdu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Türkiye, deplasmanda Karadağ'la karşılaşıyor. Mücadelenin henüz 4. dakikasında geriye düşen A Milli Takım'a 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu, attığı golle hayat verdi. 23 yaşındaki futbolcu Cebelitarık maçından sonra Karadağ karşısında da fileleri sarsarak tüm Türkiye'yi sevince boğdu.
A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kritik öneme sahip maçta Karadağ'la karşılaşıyor. Karşılaşmaya tutuk başlayan Ay-Yıldızlı ekip 4. dakikada geriye düşse de beraberliği yakalamayı başardı.
İLK KEZ ÜST ÜSTE İKİ KARŞILAŞMADA GOL SEVİNCİ YAŞADI
22. dakikada Abdülkadir Ömür'ün enfes pasında Kerem Aktürkoğlu fileleri havalandırdı. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, A Milli Takım formasıyla ilk deplasman golünü Karadağ'a atan Kerem Aktürkoğlu, aynı zamanda ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.
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