A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti. Milli Takım bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak müthiş başarıya imza attı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Ay-Yıldızlılar, gruptaki 3. maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti.

YOLUMUZA DOLUDİZGİN DEVAM EDİYORUZ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'e set vermeden maçı kazandı. Gruptaki 1. maçında Romanya'yı 3-1, 2.maçta ise Ukrayna'yı 3-0 yenen Milli Takım, 3. maçta da İsveç'i 3-0 yenerek harika bir başarıya imza attı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-0 yendi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı - Haberler Spor
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