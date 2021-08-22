A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti. Milli Takım bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak müthiş başarıya imza attı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Ay-Yıldızlılar, gruptaki 3. maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti.
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Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'e set vermeden maçı kazandı. Gruptaki 1. maçında Romanya'yı 3-1, 2.maçta ise Ukrayna'yı 3-0 yenen Milli Takım, 3. maçta da İsveç'i 3-0 yenerek harika bir başarıya imza attı.