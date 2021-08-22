A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti. Milli Takım bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak müthiş başarıya imza attı.