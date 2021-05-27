A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk haftayı namağlup tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk haftayı namağlup tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk haftayı namağlup tamamladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: RiminiHAKEMLER: Walter Hugo Vera Mechan (Peru), Fabrice Collados (Fransa)POLONYA: Alagierska, Smarzek, Lukasik, Efimienko, Nowicka, Stysiak, Stenzel (L) (Fedusio, Jagla (L), Martyna Czyrnianska, Rozanski, Lazowska)TÜRKİYE: Naz, Hande, Kübra, Ebrar, Meliha, Eda, Ayça (L) (Meryem, Simge...

SALON: Rimini

HAKEMLER: Walter Hugo Vera Mechan (Peru), Fabrice Collados (Fransa)POLONYA: Alagierska, Smarzek, Lukasik, Efimienko, Nowicka, Stysiak, Stenzel (L) (Fedusio, Jagla (L), Martyna Czyrnianska, Rozanski, Lazowska)TÜRKİYE: Naz, Hande, Kübra, Ebrar, Meliha, Eda, Ayça (L) (Meryem, Simge (L), Cansu, Şeyma, Tuğba)SETLER: 23-25, 27-25, 23-25, 20-25SÜRE: 2 saat 24 dakikaA Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki 3'üncü maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti.İtalya'nın Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, Milletler Ligi'nde ilk haftayı namağlup geçti. Millilerde, Ebrar Karakurt 26 sayıyla en skorer isim olurken; onu kaptan Eda Erdem Dündar 20, Kübra Akman 10, Meliha İsmailoğlu ve Hande Baladın 6'şar, Naz Aydemir Akyol 4, Meryem Boz ve Tuğba Şenoğlu 2'şer ve Cansu Özbay 1 sayıyla takip etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki 4'üncü maçında 31 Mayıs Pazartesi günü 17.00'de Kanada ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! EURO 2020 öncesi açılışı Azerbaycan'la yapıyoruz
Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! EURO 2020 öncesi açılışı Azerbaycan'la yapıyoruz
Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir haftalığına ertelendi
Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri bir haftalığına ertelendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Antony Blinken İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Demet Evgar Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk haftayı namağlup tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 21:46:45. #1.16#

title