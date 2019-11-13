A Milli Futbol Takımı'nın rakibi İzlanda

13.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:04

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakibi İzlanda ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 galibiyet çıkarırken, rakibine 8 kez de mağlup oldu.



A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Grupta Milliler, geride kalan 8 maçta aldığı 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda topladığı 19 puanla lider durumda bulunuyor. İzlanda ise 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle aldığı 15 puanla 3. sırada yer alıyor.



Millilerin 577. maçı



A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk karşılaşması ile birlikte 577. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 305'i resmi, 271'i özel 576 maçta, 1'i hükmen olmak üzere 220 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 134 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 761 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 823 gole engel olmadı.



13. randevu



Milli Takım, İzlanda ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. 11'i resmi, 1'i özel olmak üzere oynanan karşılaşmalarda ay-yıldızlılar, rakibini 2 kez mağlup etti. 8 kez İzlanda'ya mağlup olan Milliler, 2 kez de berabere kaldı. İki takım arasında son olarak H Grubu'nun dördüncü maçında 11 Haziran'da oynanan müsabakayı Türkiye 2-1 kaybetmişti.



Şenol Güneş'in 61. milli heyecanı



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 60 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş'in öğrencileri 31 kez galibiyet sevinci yaşarken, 14 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.



Düdük, Anthony Taylor'da



Türkiye - İzlanda karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA