A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
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A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde hazırlıklarına Almanya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde hazırlıklarına Almanya kampında yaptığı antrenmanla devam etti. Harsewinkel'de kamp yaptığı otelin sahsında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Antrenman öncesinde, teknik direktör Şenol Güneş, saha ortasında oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla ve dar alanda yapılan çift kale maçla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise İtalya maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. 

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş de oyuncularla birlikte bir süre ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti.

Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 

A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı

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