SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler
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SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam ettiSerhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Cebelitarık ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Cebelitarık ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.00'de başlayan çalışma ilk 15 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, hücuma çıkış ve savunmaya dönüş uygulamalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale taktik çalışma ile sona erdi. Baldırındaki sakatlığı devam eden ve yarınki Cebelitarık karşılaşmasında forma giyemeyecek Abdülkadir Ömür, idmanda yer almadı.

Antrenmanı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da saha kenarından izledi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla, Cebelitarık karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti

SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti

SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti

SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti

SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti

SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti

SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti

SPOR A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına devam etti

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