A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi - Haberler
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A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda cumartesi günü Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık maçının taktiği üzerinde duruldu.

Kaleciler Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat, görüş açılarını kapatan özel bir gözlükle çalışmalarını gerçekleştirdi ve yandan yapılan orta çalışmalarında kaleciler topu kontrol etmeye çalıştı.

Milliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını devam ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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