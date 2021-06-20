A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Üst üste 2. kere Türkiye'ye bu gururu yaşatan "Filenin Efeleri", turnuvayı namağlup kazanarak müthiş bir başarıya imza attı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-11, 25-20, 18-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan "Filenin Efeleri", CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olmayı başardı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nin namağlup kazanıp müthiş bir başarıya imza attı. "Filenin Efeleri", 2019 yılında düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi'nde de şampiyon olmayı başarmıştı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 yılındaki turnuvada da 3.sırada yer almıştı