A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
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A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Üst üste 2. kere Türkiye'ye bu gururu yaşatan "Filenin Efeleri", turnuvayı namağlup kazanarak müthiş bir başarıya imza attı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaştı. Mücadeleyi 25-11, 25-20, 18-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan "Filenin Efeleri", CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olmayı başardı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nin namağlup kazanıp müthiş bir başarıya imza attı. "Filenin Efeleri", 2019 yılında düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi'nde de şampiyon olmayı başarmıştı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2018 yılındaki turnuvada da 3.sırada yer almıştı

A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
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