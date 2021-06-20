A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Üst üste 2. kere Türkiye'ye bu gururu yaşatan "Filenin Efeleri", turnuvayı namağlup kazanarak müthiş bir başarıya imza attı.