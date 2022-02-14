A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan karşılaşmaları kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı iki karşılaşma için 18 kişilik kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan ile oynayacağı iki karşılaşma için 18 kişilik kadrosu açıklandı. Milliler, 21 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak. Türkiye, 2023 Dünya Kupası Elemelerindeki 3'üncü maçında 25 Şubat Cuma günü TSİ 19.00'da deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, gruptaki 4'üncü maçında ise Yunanistan ile bu kez 28 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor