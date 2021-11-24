A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belarus'a gitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belarus'a gitti

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Spor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belarus'a gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Belarus'a konuk olacağı B Grubu'nda ilk müsabakası için bu ülkeye gitti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Belarus'a konuk olacağı B Grubu'nda ilk müsabakası için bu ülkeye gitti.

Başantrenör Orhun Ene yönetimideki ay-yıldızlı kafile, geldiği İstanbul Havalimanı'nda bilet işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, THY'nin tarifeli uçağıyla Belarus'un başkenti Minsk'e hareket etti.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title