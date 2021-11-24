A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belarus'a gitti
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Spor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Belarus'a konuk olacağı B Grubu'nda ilk müsabakası için bu ülkeye gitti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Belarus'a konuk olacağı B Grubu'nda ilk müsabakası için bu ülkeye gitti.
Başantrenör Orhun Ene yönetimideki ay-yıldızlı kafile, geldiği İstanbul Havalimanı'nda bilet işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, THY'nin tarifeli uçağıyla Belarus'un başkenti Minsk'e hareket etti.
AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Spor Haberleri
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