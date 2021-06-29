9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
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9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Batman Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beykent Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Düzce Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstinye Üniversitesine bağlı İletişim Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pamukkale Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Tarsus Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Kapatılan ve adları değiştirilen fakülte, enstitü ve yüksekokullar

Söz konusu kararla Batman Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beykent Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Düzce Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Pamukkale Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı.

Iğdır Üniversitesi Iğdır Ziraat Fakültesinin adı Ziraat Fakültesi, Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesinin adı Tıp Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulunun adı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Yüksekokulu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin adı Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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