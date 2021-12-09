9 Aralık 2021 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Son dakika bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu!

9 Aralık Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Aralık Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 2 Aralık Perşembe korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

9 Aralık Perşembe koronavirüs tablosu açıklanmadı.

9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

9 Aralık Perşembe günü vaka sayısı açıklanmadı.

9 ARALIK PERŞEMBE TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.

9 ARALIK PERŞEMBE TEST SAYISI

9 Aralık'ta koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.

9 ARALIK PERŞEMBE GERÇEK VAKA SAYISI

9 Aralık'ta semptomlu semptomsuz vaka sayısı açıklanmadı

9 ARALIK PERŞEMBE VEFAT SAYISI

9 Aralık vefat sayısı henüz açıklanmadı.

8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 8 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 20 bin 874 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 198'den 192'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 20 bin 874 olurken toplam 356 bin 254 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Yoğun bakımlarda yatan Kovid-19 hastalarının önemli bölümü hiç aşı yaptırmamış veya aşısı tam olmayan kişiler. Aşı, alınması gereken bir karar. Pişman olmayı beklemeyin." dedi.

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