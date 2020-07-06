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89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım

Geçtiğimiz günlerde 89 yaşında dördüncü çocuğunu kucağına alan ve dünyada bu mutluluğu yaşayan en yaşlı ikinci ismi olan Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, cinsel güç artırıcılara ihtiyaç duymadığını, sadece D vitamini aldığını dile getirdi.

89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
06.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:08

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89. yaşında dördüncü kez baba oldu. Dünyada en yaşlı baba olma sevinci yaşayan ikinci isim olma unvanına sahip olan Ecclestone, gelecekte bir çocuk daha yapmak istediğini belirtti.

Formula 1'in efsane isimlerinden olan 89 yaşındaki Bernie Ecclestone ve 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi geçen hafta ebeveyn oldu. Ecclestone, eşi Fabiana Flosi ile bir bebek daha yapmak istediklerini söyledi. Erkek çocuk sahibi olan Ecclestone'un ilk evliliğinden 65 yaşında Deborah isminde; ikinci eşi olan eski model Hırvat Slavica Radic'ten ise 36 yaşında Tamara ve 31 yaşında Petra isminde üç kızı da bulunuyor.Ayrıca Ecclestone'un kızlarından beş tane de torunu var. Bu yüzden ilginç şekilde Ecclestone'ın torunları, yeni çocuğundan daha yaşlı.

89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım

DÜNYADA EN YAŞLI BABA OLMA SEVİNCİ YAŞAYAN İKİNCİ İSİM

Ecclestone, dünyada en yaşlı baba olma sevinci yaşayan ikinci isim. 96 yaşında çocuk sahibi olan Hindistanlı Ramjit Raghav ise dünyadaki en yaşlı baba olan kişi.

İŞİN SIRRI D VİTAMİNİ

Cinsel güç artırıcılara ihtiyaç duymadığını belirten Ecclestone, D vitamininden başka bir şey almadığını belirtti.

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