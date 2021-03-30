84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor
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84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor

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Volkswagen, ABD'deki operasyonu için şirketin adını Voltswagen of America olarak değiştiriyor. Şirketin isim kararı ilgili basın açıklamasını yanlışlıkla yayımlamasıyla ortaya çıktı

Volkswagen, bir ay sonra yayımlamayı planladığı basın açıklamasını pazartesi günü yanlışlıkla sitesinden yayımladı. Yanlışlıkla yayımlanan açıklama, Volkswagen'ın ABD operasyonu için ismini Voltswagen of America olarak planını açığa çıkarmış oldu.

DOĞRULUĞUNU TEYİT ETTİLER

Şirket sözcüsü konuyla ilgili bir yorumda bulunmazken konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler basın açıklamasının doğruluğunu teyit ettiler. Yanlışlıkla yayımlanan açıklamaya göre, şirketin isim değişikliğinin mayıs ayında gerçekleşmesi ve Volkswagen'ın elektrikli teknolojilere yatırım planının kamusal bir duyurusu olması bekleniyordu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN MAVİ LOGO

Açıklamada, "Volkswagen mirasının temellerinin korunacağı" belirtilirken, şirketin benzinli arabalar için kullandığı koyu mavi logosu yerine, yeni elektrikli arabalarda açık mavi yeni bir logonun kullanılacağı vurgulanıyordu.

84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor
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