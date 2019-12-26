: 80 milyonluk büyük ikramiyenin hayalini kuranlar bayilerin önünde kuyruk oluşturdu

26.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:48

Milli Piyango İdaresi'nin Aralık ayında 2020 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon TL olduğunu açıklamasının ardından satışa çıkan biletler şansını arayanlar tarafından büyük ilgi gördü. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek ise 20 TL'ye satılırken çekilişe bir haftadan az zaman kalan biletler tükenme noktasına geldi.

ANTALYALILARA 2 BÜYÜK İKRAMİYE İSABET ETTİ

Son 3 yılda 2 büyük, 1 de 7 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Antalya'da, bayiler önünde uzun kuyruklar oluştu. Kentin yaya trafiğinin en yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'ndeki bilet bayisi önünde vatandaşlar, büyük ikramiye hayaliyle sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

MİNİK ÇINAR'IN HAYALİ GÜLÜMSETTİ

Serap Kaynar, büyük ikramiyenin çıkması halinde çocuğunun geleceğine harcayacağını, mutlaka bir ev alacağını söyledi. Büyük ikramiyenin tamamını 15 yaşındaki torununa vereceğini belirten Aysel Çot (65) da, "Ben bu yaştan sonra parayı ne yapayım. Hepsini torunuma vereceğim" dedi. Bilet alan Fatma Aksu, "Hayır yapıp ev alacağım. Torunlarıma ve çocuklarıma faydam elbette olacak" derken, babasıyla bilet almaya gelen Çınar Karaman (5) ise, "Büyük ikramiye bana çıkarsa uçağa binip Ankara'ya gideceğim. Anneme, babama da veririm" dedi.

Saliha Kirli de (80), tekerlekli sandalyesiyle geldiği bayinin önünde şansını kendi elleriyle çekmek için kuyruğa girdi. Uzun süre sıranın kendisine gelmesini bekleyen Kirli, biletini aldıktan sonra "7 çocuğum var, hepsine ev alacağım. Evleri yok. Yoksullara yardım edeceğim. Ben yaşlıyım kendime harcamam" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu