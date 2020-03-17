80 aileye yumurta tavuğu dağıtıldı Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesinde 80 aileye yumurta tavuğu dağıtıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı Beldesinde 80 aileye yumurta tavuğu dağıtıldı.



Yarbaşı Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, yaptıkları duyurular neticesinde vatandaşların taleplerini aldıklarını belirterek, "Talepler doğrultusunda bizlerde Kayseri'den özel bir firma ile irtibata geçerek yüksek yumurta verimine sahip Atak-S tavuğu siparişimizi verdik. 80 aile tavuk almak için başvuruda bulundu. Tavuklar yaklaşık 1250 gram ağırlığında. Şuanda burada veterinerlerimizin kontrollerinde, 1250 tavuk vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Bu tavukların piyasa fiyatı 30 lira. Ancak kurduğumuz kooperatif sayesinde bu fiyatı 25 liraya kadar düşürdük. Bu tavuklar 30-35 gün sonra yumurtlamaya başlayacaklar. Teslim ettiğimiz tavukların yumurtalarını vatandaşlarımız istediği yere satabilir. Ancak satamazlar ise biz kooperatif olarak bu yumurtaların alım garantisini de vatandaşlarımıza verdik. İsteyen istediği zaman getirip satabilir" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA