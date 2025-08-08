8 saniye kuralı nedir, futbolda 8 saniye kuralı ne demek? Kaleci topu elinde kaç saniye tutabilir?

Futbolda 8 saniye kuralı, kalecinin topu elinde tutabileceği maksimum süreyi belirler. Bu kurala göre, kaleci topu elinde 8 saniyeden fazla tutamaz. Bu süre zarfında topu oyun alanına bırakmalıdır. Peki, kaleci topu elinde kaç saniye tutabilir, 8 saniyeyi geçerse ne olur?

FUTBOLDA 8 SANİYE KURALI NEDİR?

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak yeni futbol kurallarını içeren kitapçığını yayımladı. Bu düzenlemeler, özellikle kalecilerin zaman geçirmesini önlemeye yönelik önemli değişiklikler barındırıyor.

Yapılan en dikkat çekici değişiklik, kalecilerin topu ellerinde tutma süresine dair. Yeni kurala göre, kaleciler topu maksimum 8 saniye boyunca ellerinde tutabilecek. Bu süreyi aşmaları durumunda hakem, görsel bir 5 saniyelik geri sayım başlatacak. Süre sona erdiğinde topu hâlâ elinde tutan kalecinin takımı, rakip takıma köşe vuruşu vermek zorunda kalacak.

Daha önceki düzenlemede bu süre 6 saniye ile sınırlandırılmıştı ancak ihlallerin yaptırımsız kalması nedeniyle sıkça göz ardı ediliyordu. Yeni uygulama, bu ihlallerin daha görünür ve cezai sonuçlar doğurmasını sağlayacak.

OYUN ALANI DIŞINDAKİ MÜDAHALELERE YENİ YAKLAŞIM

Yeni kurallar arasında, saha dışındaki oyuncu ya da takım görevlilerinin topa müdahalesine dair bir değişiklik de yer alıyor. Eğer oyun alanı dışında bulunan bir kişi topa kasıt olmadan müdahale ederse, bu durumda artık endirekt serbest vuruş ya da disiplin cezası uygulanmayacak.

Bu düzenleme, özellikle saha kenarındaki teknik kadroların veya yedek oyuncuların istemeden gerçekleşen müdahalelerinin oyunu durdurmaması için getirildi.

VAR PROTOKOLÜNE YENİ EKLEMELER

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına da kapsamlı bir güncelleme yapıldı. Yeni düzenleme ile hakemler, VAR incelemelerinde daha şeffaf karar süreçleri yürütecek. Her ne kadar detayları kitapçıkta tam olarak açıklanmasa da bu düzenleme, VAR kullanımının sahadaki karar alma sürecini daha etkili ve güvenilir hale getirmeyi hedefliyor.