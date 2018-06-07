8 Meksikalı Milli Futbolcu, 30 Hayat Kadınıyla Yakalandı
2018 Dünya Kupasına katılacak olan Meksika'da 8 futbolcu, İskoçya ile oynanan hazırlık maçının ardından sonra 30 hayat kadınıyla parti yaptı.
Meksika'da çıkan haberlere göre Meksika, geçen hafta Azteca Stadı'nda İskoçya'yı ağırlamış ve mücadeleden Giovani dos Santos'un golüyle 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda İsveç, Güney Kore ve son dünya şampiyonu Almanya'yla mücadele edecek Meksika Milli Takımı, organizasyon öncesinde skandalla gündeme geldi.
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ FUTBOLCULAR VAR
Habere göre partiye Guillermo Ochoa, Giovani ve Jonathon dos Santos kardeşler, Marco Fabian, Carlos Salcedo, Hector Herrera, Raul Jimenez ve Jesus Gallardo katıldı.
HABERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Meksika'da yayın yapan TV Notas'ın haberine göre Meksika Milli Takımı'ndan 8 futbolcu, İskoçya maçından sonra 30 hayat kadınıyla birlikte parti verdi. Haberde partinin Meksika'nın başkenti Mexico City'nin Las Lomas adlı bölgesinde verildiği kaydedildi. Resmi ağızlardan haberle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Meksika Milli Takımı, 9 Haziran'da Danimarka ile Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçına çıkacak.
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Helal olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Resmen acik bufeCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Onlar uzaydan mi geldi...! Rahat bırakın eğlenmek onların da hakki.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Group indirimi yapmislardirCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Beni niye çağırmadınızCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır