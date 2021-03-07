8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

07.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:28
8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Sekmen, mesajında, kadınların toplumun birleştirici unsuru ve gelecek nesillerin mimarı olduğunu belirtti.

Kadınları insanlığın ilk öğretmeni, değerlerin kurucusu ve bekçisi olarak tanımlayan Sekmen, "Kadınlar hem şifalı bir el hem de şefkatli bir yürektir." ifadesini kullandı.

Sekmen, İslam'ın kadına karşı kötü muameleyi reddedip insana yakışanı tavsiye ettiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yaratılmışların eşsiz örneği Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, gerek sözleriyle gerekse de davranışlarıyla bizlere emanet olarak verilmiş kadınların haklarına riayet etmeyi, sevgi göstermeyi ve iyi muameleyi öğütler. Fahri Kainat Efendimiz, 'Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır' diye buyurmuştur. Toplumdaki herhangi bir başarı ve ilerleme kadınların varlığı olmadan düşünülemez. Asırlar önce kadim coğrafyamızın her bir köşesinden, Anadolu'dan, Rumeli'ye, Orta Doğu'dan, Kafkasya'ya varıncaya kadar düşmana karşı omuz omuza mücadele eden kadınlarımız da vatanımız için Anadolu toprağını canı pahasına korumuştur. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm kadınlara huzur, mutluluk, sağlık ve esenlik dolu yıllar diliyorum."

Aziziye Belediye Başkanı Orhan ise kadınların varlığın temel direği olduğunu aktardı.

Kadına yönelik şiddeti eleştiren Orhan, şunları belirtti:

"Kadına yönelik şiddetin her türlüsüne insanlık adına karşı durulması gerekiyor. Kadının yeri bizim toplumumuzda hep ayrıcalıklı ve özel olmuştur. Kadın bizde sevgiyi, saygıyı, şefkati ifade eder. Kadın bizde emeği, gayreti, özveriyi ve mücadeleyi ifade eder. Kadın bizde birliği, beraberliği, dayanışmayı temsil eder. Taşıdığı anlam işte böylesine önemli ve yeri kesinlikle doldurulamaz büyüklükte olan kadınlarımıza yönelik şiddet, bu sebepledir ki iman hakikatini inkar etmektir, nankörlüktür."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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