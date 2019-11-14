8. Denizli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı

14.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:56

Denizli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (DENİF) törenle açıldı.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından 8. düzenlenen DENİF'in açılışı dolayısıyla Sümer Mahallesi'nde tören yapıldı.

"İş'te buluşma noktası" ana temasıyla düzenlenen ve iş verenle iş arayanları bir araya getiren fuarın açılışı, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan ve diğer protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Protokol üyeleri, açılışın ardından stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Fuar 2 gün açık kalacak.

Kaynak: AA