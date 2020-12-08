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8 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

08.12.2020 09:28 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:28
8 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

Ağrı'nın Balkan şampiyonu sporcuları, yeni başarılar için hazırlıklara başladı.

 Ağrı'nın Balkan şampiyonu sporcuları, yeni başarılar için hazırlıklara başladı.

Ağrılı milli atletler, pandemi sebebiyle Türkiye Şampiyonası çalışmalarını arazide yapıyor. Haftada 250 kilometre koşan sporcular, Ağrı'ya bir spor kulübü kurulmasını istedi.

SÜPER LİG'İN GOL AYAKLARI SERBEST DÜŞÜŞTE 

Geçen sezon attığı gollerle taraftarlarına büyük mutluluklar yaşatan Demba Ba, Skoda, Stancu, Jahovic ve Sörloth bu sezon sadece 1'er gol atarken, Vedat Muriç henüz gol sevinci yaşayamadı. 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU23.00 Paris Saint Germain - BAŞAKŞEHİR23.00 RB Leipzig - Manchester United

BEŞİKTAŞ11.15 Siyah-beyazlı bir futbolcu idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.11.30 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertlilerde Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAYTakım izinliTFF 1. LİG13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)16.00 Eskişehirspor - Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)19.00 Yılport Samsunspor - Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

- Tahkim Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

BASKETBOLEuroleague20.30 Anadolu Efes - AsvelFIBA Şampiyonlar Ligi 22.00 Brose Baskets - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOLKadınlar Şampiyonlar Ligi20.00 Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA22.30 Fenerbahçe OPET - VB NantesErkekler Şampiyonlar Ligi20.00 Lindemans Aalst - Fenerbahçe HDI SigortaAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Solhan Spor - Haliliye Bld.16.00 Sorgun Bld. - İnegöl Bld.

MİSLİ.COM 2. LİG

13.00 Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzicanspor


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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