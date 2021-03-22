70 yaşındaki badmintoncu dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor
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70 yaşındaki badmintoncu dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor

22.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:19

Adana'da 55 yaşında tanıştığı badmintonda, veteranlar kategorisinde Türkiye ve Balkan şampiyonluğu yaşayan Ali Dereli, başarılarını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

Adana'da 55 yaşında tanıştığı badmintonda, veteranlar kategorisinde Türkiye ve Balkan şampiyonluğu yaşayan Ali Dereli, başarılarını dünya şampiyonluğuyla taçlandırmak istiyor.

İran'da yaşayan bir arkadaşının 15 yıl önce hediye ettiği raket ve topla badmintonla tanışan 70 yaşındaki Ali Dereli, yurt içi ve dışında düzenlenen turnuvalarda 20 kez birincilik kürsüsüne çıktı.

Yaptığı maçlarda sert atışlarıyla dikkati çeken Ali Dereli, ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkartıyor.

Badmintona ilk başladığında arkadaşlarıyla Seyhan Nehri kıyısındaki ağaçlık alana yaptıkları sahada çalıştıklarını ifade eden Dereli, okul yıllarında oynadığı voleybolun badmintona uyum sağlamasında yardımcı olduğunu kaydetti.

İlk zamanlar arkadaşlarıyla kendi aralarında maç yaptığını aktaran sporcu, "Yaptığımız her maç oyuna alışmamızı sağladı böylece sporumuzu ilerlettik. İlerleyen zamanlarda Türkiye Badminton Federasyonuyla temasa geçtik ve Türkiye'nin birçok yerinde turnuvalar düzenlendiğini öğrendik." dedi.

Dereli, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde katıldığı turnuvada aldığı üçüncülük madalyasının kendisini motive ettiğini ve bundan sonra da Türkiye'nin neresinde bir organizasyon varsa gitmeye başladığını söyledi.

Her katıldığı müsabakada yeni madalyalar alarak ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attığını dile getiren Ali Dereli, "Bugüne kadar katılmış olduğum turnuvalarda 80 madalya, 10 kupa kazandım. Birinci olduğum turnuvalar 20 tane. Veteranlarda en son Türkiye şampiyonluğu elde eden de benim. Antalya Kemer'de Balkan şampiyonu oldum. Dünya şampiyonasına katıldım ama badmintona başladığım ilk yıllar olduğu için derece elde edememiştim. Motivasyonumu kaybetmedim inşallah ilerleyen zamanlarda orada da derece elde edeceğim." diye konuştu.

Ali Dereli, haftanın 5 günü antrenman yaparak dünya şampiyonluğu hedefi için yılmadan çalıştığını söyledi.

70 yaşındaki badmintoncu dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor
70 yaşındaki badmintoncu dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor
70 yaşındaki badmintoncu dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor
70 yaşındaki badmintoncu dünya şampiyonu olabilmek için ter döküyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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