7.Tarım Makinaları ve Teknolojileri Fuarı açıldı



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bu yıl 7.'si düzenlenen Tarım Makinaları ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı.

7. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına Vali Mustafa Tutulmaz, milletvekilleri Av. Ali Özkaya, Hatice Özkal, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Tarım İl Müdürü Hüseyin Arap ve çok sayıda firma temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Kentte bu yıl aynı firme tarafından 7. düzenlenen Tarım Makinaları ve Teknolojileri Fuarı hakkında bilgi veren ART Fuarcılık Genel Müdürü Şafak Arıkan, fuara 143 firmanın katıldığını belirterek 60 ziyaretçiyi fuarda ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti. Arıkan, "Bu sene 7. Düzenlenen Afyonkarahisar Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı'nın açılışını yapacağız. Bundan 4,5 ay önce nisan ayında bu fuar düzenlenmişti ancak sektörü paydaşlarımızın yoğun teklif ve ısrarları ile bu fuarı aynı yıl içerisinde ikinci defa düzenliyoruz. Fuarımıza katılan firma sayısı 143 beklediğimiz ziyaretçi sayısı ise geçen seneki 45 bin kişiye göre hedef 60 bin olarak belirlendi. Bunun ötesinde biliyorsunuz çevremizdeki bir çok ilde tarım ve hayvancılık fuarları düzenleniyor. Ancak gururla şunu söyleyebilirim ki Afyonkarahisar'daki tarım ve hayvancılık fuarı hem katılımcı hem de ziyaretçi noktasında üst seviyelerde" diye konuştu.

Fuarın Nisan ayında da yapıldığını belirten Arıkan, Eylül ayında tekrar yapılmasının amacını çiftçinin alım gücünün bu aylarda artmasından kaynaklandığını ifade etti. Arıkan, "Biz bu fuarı ilk yaptığımızda hep Nisan ayında yapıyorduk ama değişen iklim koşulları ile çiftçinin alım gücündeki değişimden dolayı katılımcı firmalar üzerinden bu fuarın Eylül ayına alınması teklifine getirdi. Firmaların bize olan güveni ve tecrübemiz ile aynı sayıda ve hatta üstünde bir rakam ile fuarı ikinci defa yaptık" dedi. Fuarın açılışı yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilerek, stantlar gezildi.