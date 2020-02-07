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7. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması sona erdi

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında karikatür sanatına destek vermek amacıyla KalDer Bursa Şubesi'nin Anadolu Karikatürcüler Derneği iş birliğinde düzenlediği Karikatür Yarışması yedinci yılında sanatseverle buluşmaya devam ediyor.

07.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:34
7. KalDer Bursa Uluslararası Karikatür Yarışması sona erdi

Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında karikatür sanatına destek vermek amacıyla KalDer Şubesi'nin Anadolu iş birliğinde düzenlediği Karikatür Yarışması yedinci yılında sanatseverle buluşmaya devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com

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