7 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi
Fabrice N'Sakala: Türkiye'ye geldiğimde izlediğim ilk maç Beşiktaş-Alanyaspor maçıydı"Beşiktaş'ın taraftarına, atmosferine hayran kaldım""Sergen Yalçın'ın oyun stilini iyi biliyorum, sorun yaşamayacağım""Erol Bulut beni Fenerbahçe'ye götürmek istedi"FENERBAHÇE14.
07.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 07.08.2020 09:13
Fabrice N'Sakala: Türkiye'ye geldiğimde izlediğim ilk maç Beşiktaş-Alanyaspor maçıydı
"Beşiktaş'ın taraftarına, atmosferine hayran kaldım""Sergen Yalçın'ın oyun stilini iyi biliyorum, sorun yaşamayacağım" "Erol Bulut beni Fenerbahçe'ye götürmek istedi"FENERBAHÇE14.00 Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'ni ziyaret edecek.Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı sezon açılışını gerçekleştirecek ve ilk antrenmanını yapacak.YENİ SEZONA DOĞRUKulüplerin yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları devam ediyor.UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU22.00 Manchester City - Real Madrid (2-1)
22.00 Juventus - Lyon (Merih Demiral) (0-1)
Kaynak: DHA